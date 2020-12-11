Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.12.2020 (08:30)

Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о вакцинации военнослужащих

«В соответствии с утверждённым Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу планом, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих.

Для выполнения этой задачи в Минобороны России были заблаговременно подготовлены специалисты и необходимое оборудование.

В военных округах и на Северном Флоте были сформированы 300 бригад военных медиков, прошедшие специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащих.

На всех этапах доставки вакцины из Москвы в самые отдаленные воинские гарнизоны её транспортировка воздушным, наземным и морским транспортом осуществляется только в медицинских термоконтейнерах, исключающих нарушение температурного режима хранения. В промежуточных и узловых точках маршрутов доставки установлены специальные холодильные камеры для временного хранения вакцины.

Из уже полученных Минобороны России 14,5 тысяч вакцин по состоянию на 10 декабря с.г. прошли вакцинацию более 10 тысяч военнослужащих.

В первую очередь вакцину получают медики, готовящиеся к убытию на боевую службу экипажи кораблей Военно-морского флота, летный состав ВКС России, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командных пунктов всех уровней, а также командиры подразделений Вооружённых Сил РФ.

Необходимо особо подчеркнуть, что для защиты от коронавирусной инфекции в Вооруженные силы РФ поступает вакцина «Спутник-V», в разработке и проведении испытаний которой принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России.

Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации «Спутником-V» всех привившихся: от руководства Вооруженных Сил РФ до военнослужащих различных подразделений служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины.

Поэтому, даже c учетом добровольности, каких-либо отказов от вакцинации «Спутником-V» среди военнослужащих не отмечено.

При этом нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины.

В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы «опасности» российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных Силах РФ.

Убеждены, что этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин. И уж точно не усилит «целительность» зарубежных аналогов».       

Новости по теме:
В Амурском объединении ВВО вакцинированы от коронавирусной инфекции первые 100 военных врачей и военнослужащих
В Красноярском крае подразделения РХБ защиты 12-го Главного управления Минобороны РФ выполняют мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на сборном пункте
Завершился начальный этап вакцинации от коронавируса первой тысячи военнослужащих ЦВО
В Санкт-Петербурге откроется Музей медицины локальных войн

Метки:
COVID-19 , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false