11.12.2020 (08:30)

Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о вакцинации военнослужащих

«В соответствии с утверждённым Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу планом, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих.

Для выполнения этой задачи в Минобороны России были заблаговременно подготовлены специалисты и необходимое оборудование.

В военных округах и на Северном Флоте были сформированы 300 бригад военных медиков, прошедшие специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащих.

На всех этапах доставки вакцины из Москвы в самые отдаленные воинские гарнизоны её транспортировка воздушным, наземным и морским транспортом осуществляется только в медицинских термоконтейнерах, исключающих нарушение температурного режима хранения. В промежуточных и узловых точках маршрутов доставки установлены специальные холодильные камеры для временного хранения вакцины.

Из уже полученных Минобороны России 14,5 тысяч вакцин по состоянию на 10 декабря с.г. прошли вакцинацию более 10 тысяч военнослужащих.

В первую очередь вакцину получают медики, готовящиеся к убытию на боевую службу экипажи кораблей Военно-морского флота, летный состав ВКС России, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командных пунктов всех уровней, а также командиры подразделений Вооружённых Сил РФ.

Необходимо особо подчеркнуть, что для защиты от коронавирусной инфекции в Вооруженные силы РФ поступает вакцина «Спутник-V», в разработке и проведении испытаний которой принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России.

Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации «Спутником-V» всех привившихся: от руководства Вооруженных Сил РФ до военнослужащих различных подразделений служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины.

Поэтому, даже c учетом добровольности, каких-либо отказов от вакцинации «Спутником-V» среди военнослужащих не отмечено.

При этом нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины.

В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы «опасности» российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных Силах РФ.

Убеждены, что этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин. И уж точно не усилит «целительность» зарубежных аналогов».

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