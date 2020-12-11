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11.12.2020 (07:15)

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине провели боевые стрельбы из систем залпового огня «Град»

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в рамках проходящей недели интенсивной подготовки на полигоне «Успеновский» провели тренировку по стрельбе и управлению огнём.

Артиллеристы выполнили учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков применения реактивных систем залпового огня «Град» в различной тактической обстановке в дневное и ночное время суток.

Кроме того, военнослужащие отработали действия постов наблюдения и разведки, выполнили нормативы по подготовки к стрельбе, смене огневых позиций, а также произвели уничтожение бронетехники и живой силы условного противника.

Практические занятия в полевых условиях проходят в рамках недели интенсивной подготовки подразделений армейского корпуса ВВО и направлены на повышение профессионального уровня артиллеристов, а также дают возможность расчетам проверить свои навыки перед участием в батальонных тактических учениях, спланированных в зимнем периоде обучения.

К занятиям было привлечено 200 военнослужащих артиллерийских подразделений армейского корпуса ВВО и задействовано около 20 единиц боевой техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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