11.12.2020 (07:05)

Амурское отделение ДОСААФ дополнительно подготовит специалистов для войск Восточного военного округа

Амурское региональное отделение ДОСААФ дополнительно подготовит специалистов-допризывников для службы в войсках. Набор желающих бесплатно обучиться профессии и получить водительские права различных категорий проводится в региональном отделении при содействии военного комиссариата Амурской области. Дополнительные места для подготовки специалистов выделены в связи повышенной востребованностью водителей.

Молодые люди по выбору смогут освоить специальности водителей категорий «В», «С», «D» и «Е», водителей многоцелевых тягачей МТЛБУ и пневмоколесных кранов. С прошлого года ведется подготовка парашютистов-водителей, которые кроме освоения программы водителя категории «С» проходят воздушно-десантную подготовку с совершением прыжков с парашютом в Амурском авиаклубе ДОСААФ.

Подготовка в Амурском отделение считается одной из лучших в стране. Так по итогам прошлого года отделение заняло первое место в системе ДОСААФ России. У юношей допризывного возраста все большее желание вызывает возможность бесплатно получить специальность в высококвалифицированном учреждении. Каждый допризывник, поступив на обучение, может заранее выбрать свою деятельность в войсках и даже выбрать место и род войск для службы.

С начала года отделение подготовило для Восточного военного округа около 200 призывников по военно-учетным специальностям. Большая часть из них успешно служат по специальностям в войсках, а треть решила остаться для службы по контракту. Практика показывает, что большинство амурчан обучившихся по специальности, выбирают воинские части ВВО, дислоцированные в Приамурье.

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