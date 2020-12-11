11.12.2020 (07:30)

В Амурском объединении ВВО состоялись первые стрельбы артиллерии зимнего периода обучения с применением современных систем «Мста-С»

Артиллерийские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа провели первые боевые стрельбы в новом учебном году на полигонах в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Стрельбы проведены в рамках «единого дня огня».

Стрельба велась из орудий современных самоходных артиллерийских установок «Мста-С», а также других артиллерийских комплексов реактивной и ствольной артиллерии. Для разведки целей и корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты семейства «Орлан-10».

Артиллеристы вели стрельбу по нескольким видам целей, включая живую силу, скопление техники и по узлам связи условного противника. После проведения стрельб подразделения выполнили «противоогневой маневр» со сменой позиций для ухода от ответного удара. Стрельба производилась днем и ночью.

Всего к стрельбам было привлечено более 500 военнослужащих и задействовано около 60 единиц техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице