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11.12.2020 (07:20)

В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа завершилась проверка летных навыков руководящего состава авиачастей

 В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа завершилась проверка летной подготовленности руководящего состава истребительных, штурмовых, бомбардировочных авиачастей.

Командный состав истребительных авиачастей округа в ходе учебно-тренировочных полетов на истребителях Су-35, Су-30см выполнил фигуры высшего пилотажа, отработал элементы воздушного боя.  

Руководящий летный состав штурмовых и бомбардировочных авиачастей ВВО на бомбардировщиках Су-24М2,  Су-34, штурмовиках Су-25  выполнил летные тактические задания с применением авиабомб и пушечного вооружения по уничтожению наземных групповых целей на авиационных полигонах в Хабаровском и Приморском краях.

Следует отметить, что в ходе так называемых «командирских полетов» все командиры и их заместители подтвердили свои летные квалификации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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