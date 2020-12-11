11.12.2020 (07:20)
В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа завершилась проверка летных навыков руководящего состава авиачастей
В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа завершилась проверка летной подготовленности руководящего состава истребительных, штурмовых, бомбардировочных авиачастей.
Командный состав истребительных авиачастей округа в ходе учебно-тренировочных полетов на истребителях Су-35, Су-30см выполнил фигуры высшего пилотажа, отработал элементы воздушного боя.
Руководящий летный состав штурмовых и бомбардировочных авиачастей ВВО на бомбардировщиках Су-24М2, Су-34, штурмовиках Су-25 выполнил летные тактические задания с применением авиабомб и пушечного вооружения по уничтожению наземных групповых целей на авиационных полигонах в Хабаровском и Приморском краях.
Следует отметить, что в ходе так называемых «командирских полетов» все командиры и их заместители подтвердили свои летные квалификации.