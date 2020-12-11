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11.12.2020 (07:10)

В мотострелковом соединении ВВО, дислоцированном в Республике Бурятия, стартовала подготовка к одному из самых зрелищных конкурсов полевой выучки - «Танковый биатлон»

Заезды на танках Т-72Б3 проходят на полигоне Бурдуны, по окончании которых будут определены лучшие кандидаты для участия в дальнейших этапах конкурса.

Кандидаты осваивают стрельбу с разных дистанций и постоянной сменой целей. Используются, как стандартные мишени, так и уменьшенных размеров. Работа экипажа доводится до автоматизма. Применяются лучшие практики подготовки спортивных команд мира.

Стоит отметить, что подготовка экипажей проходит под руководством чемпионов армейских международных игр «Арми-2018», «Арми-2019», «Арми-2020», которые проходят военную службу в соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии.

В ходе подготовки к конкурсу «Танковый биатлон», они делятся с кандидатами своими навыками и опытом, рассказывают о  нестандартных подходах по отработке тактики действий в преодолении соревновательной трассы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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