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11.12.2020 (07:00)

Военнослужащая ВВО из Забайкалья борется за победу в конкурсе «Мисс «Красная звезда» - 2020»

Военнослужащая соединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье Маргарита Андреева вошла в число лидеров всероссийского фотоконкурса «Мисс «Красная звезда» - 2020» по промежуточным итогам зрительского голосования. Голосование продлится до конца декабря, и каждая участница имеет шанс улучшить свою позицию.

Еженедельно с начала голосования конкурсная комиссия по мере поступления отбирала один из снимков, отвечающих предъявляемым требованиям, и предлагала его для публикации в газете. В конце каждого месяца фотографии двух участниц выставлялись на сайте газеты «Красная звезда». Рядовая Андреева победила в июльском этапе голосования и вышла в финал фотоконкурса. Всего в финале оказалось 12 военнослужащих.

Рядовой контрактной службы проходит службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации на протяжение 10 лет, имеет первый спортивных разряда по легкой атлетике, а также высокий уровень боевой и специальной подготовки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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