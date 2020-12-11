11.12.2020 (06:00)

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота отметил 81-ю годовщину со дня образования

Исполнился 81 год со дня образования Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.

В 1939 году небольшой коллектив художественной самодеятельности при Доме офицеров был зачислен в состав флота как творческая единица и получил наименование Ансамбля Краснознаменной песни и пляски.

Становление и творческое возмужание ансамбля совпало с годами Великой Отечественной войны. Артисты Ансамбля, разделенные на три группы, выступали в районах боевых действий, на полевых аэродромах и в прифронтовых госпиталях.

Уже через короткое время Ансамбль вырос до профессионального коллектива, воплотившего лучшие традиции русского и советского хорового искусства, народного танца, имеющего разносторонний репертуар. Для тихоокеанцев в разные годы писали песни композиторы и поэты-песенники И. Дунаевский, К. Листов, А. Жарковский, В. Соловьев-Седой, М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач, Н. Флеров, Р. Рождественский. В золотой фонд ансамбля вошли танцевальные номера, поставленные Народным артистом СССР И. Моисеевым. Свой творческий путь в коллективе начинали Народный артист УССР Ю.Богатиков и ведущий Москонцерта Заслуженный артист РСФСР Б.Брунов, композитор М.Магиденко.

В репертуаре Ансамбля более двух тысяч произведений: народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов. Произведения звучат на многих языках мира, включая испанский, китайский, индийский, японский.

Ансамбль песни и пляски ТОФ участвовал в визитах отрядов кораблей в десятки иностранных государств, гастролировал в странах Европы, Америки и Азии. Флотские артисты активные участники всех мероприятий, проводимых администрациями города Владивостока и Приморского края.

В течении текущего года Ансамблем дано более 200 концертов. Артисты флота приняли участие в большом концертном туре, в ходе которого выступали перед военнослужащими, несущими службу на Камчатке, принимали участие в гала-концерте, посвященном 280-летию основания Петропавловска-Камчатского, дали десятки персональных концертов для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Великой Победы, записали несколько концертных видеороликов для показа экипажам боевых кораблей, несущих боевую службу.

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