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11.12.2020 (07:00)

Мобильные медицинские бригады российских миротворцев оказали медицинскую помощь в Аскеранском районе Нагорного Карабаха

Фото Видео

Российская выездная врачебная бригада за сутки оказала помощь более чем 20 пациентам в населенном пункте Дашбулаг Аскеранского района в Нагорном Карабахе.

Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения созданы многофункциональные врачебные бригады для выездной работы в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха.

В состав многофункциональных медицинских бригад входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающих помощь местному населению в удаленных сёлах и районах.

Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи.

Мобильные группы оснащены современным медицинским оборудованием и имеют возможность проводить диагностику пациентов на местах.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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