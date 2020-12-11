11.12.2020 (07:00)
Мобильные медицинские бригады российских миротворцев оказали медицинскую помощь в Аскеранском районе Нагорного Карабаха
Российская выездная врачебная бригада за сутки оказала помощь более чем 20 пациентам в населенном пункте Дашбулаг Аскеранского района в Нагорном Карабахе.
Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения созданы многофункциональные врачебные бригады для выездной работы в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха.
В состав многофункциональных медицинских бригад входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающих помощь местному населению в удаленных сёлах и районах.
Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи.
Мобильные группы оснащены современным медицинским оборудованием и имеют возможность проводить диагностику пациентов на местах.
Справочно:
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.