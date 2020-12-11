11.12.2020 (05:00)

Российские миротворцы применили «Уран-6» при разминировании аэропорта города Степанакерт

Специалистами российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

Российские саперы в ходе проведения разминирования одного из районов аэропорта г. Степанакерта задействовали многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6». Его применение обеспечивает полную безопасность личного состава и позволяет увеличить производительность работ по очистке местности от взрывоопасных предметов.

Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности вдоль газопровода на дорожном направлении Степанакерт–Шуша и в районе улицы Ачапняк города Степанакерта.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 80 га территории, 24,8 км дорог, 168 домостроений и 6 социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов

Обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов - миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено 2 опоры, 1 км линий электропередач и 1,2 км дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта Лысогорский.

Справочно :

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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