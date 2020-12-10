10.12.2020 (22:40)
В Пскове состоялось мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, в котором приняли участие командование и военнослужащие десантно-штурмового соединения
В Пскове состоялось мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, в котором приняли участие командование и военнослужащие десантно-штурмового соединения. Вместе с ветеранами ВДВ, возложили цветы представители городской администрации и депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьева из 6 роты Псковских десантников, ветераны гвардейской части и Вооруженных Сил.
Военнослужащие псковского соединения Воздушно-десантных войск возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата».
Состоялась заупокойная лития, затем память Героев Советского Союза и Российской Федерации, все участники, почтили минутой молчания.
В завершении мероприятия к подножию Могилы Неизвестного Солдата военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ возложили гирлянду воинской Славы и живые цветы.