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10.12.2020 (22:40)

В Пскове состоялось мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, в котором приняли участие командование и военнослужащие десантно-штурмового соединения

Фото Видео

В Пскове состоялось мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества, в котором приняли участие командование и военнослужащие десантно-штурмового соединения. Вместе с ветеранами ВДВ, возложили цветы представители городской администрации и депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьева из 6 роты Псковских десантников, ветераны гвардейской части и Вооруженных Сил.

Военнослужащие псковского соединения Воздушно-десантных войск возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата».

Состоялась заупокойная лития, затем память Героев Советского Союза и Российской Федерации, все участники, почтили минутой молчания.

В завершении мероприятия к подножию Могилы Неизвестного Солдата военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ возложили гирлянду воинской Славы и живые цветы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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