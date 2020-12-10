10.12.2020 (21:30)

За сутки около 570 беженцев вернулись на территорию Нагорного Карабаха

Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.

Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 569 человек. Движение автобусов осуществлялось через Лачинский коридор в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 37 тыс. беженцев.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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