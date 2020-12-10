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10.12.2020 (12:10)

В Военном университете обсудили роль математических методов в диссертационном исследовании

В Военном университете прошел научно-практический семинар для докторантов, адъюнктов и слушателей по теме: «Методы математической статистики в диссертационном исследовании».

В живой, увлекательной форме, с использованием интерактивных практик руководитель семинара доктор психологических наук, заведующий кафедрой социологии, профессор Сергей Евенко обосновал эффективность использования математического инструментария при проведении научных исследований в гуманитарной сфере.

Под руководством профессора Сергея Евенко участники семинара с помощью математических методов установили определяющие факторы таких понятий, как «чувство юмора» и «адаптация в коллективе».

В заключение преподаватели университета анонсировали темы своих будущих докладов, развивающих проблематику состоявшейся дискуссии. Доцент кафедры информатики и управления, кандидат экономических наук Марина Батова подготовила выступление о роли и возможностях математических методов в научных и диссертационных исследованиях. Не меньший интерес представляет исследование доцента кафедры психологии, кандидата психологических наук Владислава Петрова об оценке различий в группе при эксперименте.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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