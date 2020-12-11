11.12.2020 (01:30)

в Энгельсском соединении дальней авиации проводится акция «Есть такая профессия - Родину защищать»

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, проходит информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать».

Мероприятие проводится с целью популяризации прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации, поднятия престижа прохождении обучения в военных высших образовательных учреждениях.

В рамках акции офицерским составом военно-политической службы соединения проведены тематические занятия с военнослужащими срочной службы, недавно прибывшими из запаса, на которой каждый желающий мог задать интересующие его вопросы.

Особое внимание уделялось освящению тем преимущества военного образования, текущего положения дел в армии, социальных гарантиях, предоставляемых военнослужащим и членам их семей.

В связи с недопущением распространения вирусных инфекций, впервые данное акция проходит в онлайн формате, так для военкоматов, средних образовательных учреждений, кадетских корпусов подготовлены и направлены электронные информационно-агитационные материалы с участием командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и членами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Данное мероприятие проходит под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Олега Михайлишина.

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