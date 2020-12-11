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11.12.2020 (01:00)

Экипажи ВТА выполнили командирские полеты в Твери

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли первые командирские полеты в новом учебном году с привлечением руководящего состава управления соединения и авиационных полков.

Особенностью командирских полетов является отработка руководящим составом методики выполнения наиболее сложных элементов летной подготовки для дальнейшего обучения молодого летного состава.

Во время полетов экипажи военно-транспортных самолетов отрабатывали взлет, посадку, полеты на предельно малых высотах, посадку с имитацией отказа двигателя и посадку по приборам.

Полеты проводились в сложных метеорологических условиях.

На выполнения мероприятия боевой подготовки были привлечены экипажи из Твери, Пскова и Брянской области.

Всего было задействовано более 10 самолетов Ил-76.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Авиация
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