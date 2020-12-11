11.12.2020 (01:00)
Экипажи ВТА выполнили командирские полеты в Твери
В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли первые командирские полеты в новом учебном году с привлечением руководящего состава управления соединения и авиационных полков.
Особенностью командирских полетов является отработка руководящим составом методики выполнения наиболее сложных элементов летной подготовки для дальнейшего обучения молодого летного состава.
Во время полетов экипажи военно-транспортных самолетов отрабатывали взлет, посадку, полеты на предельно малых высотах, посадку с имитацией отказа двигателя и посадку по приборам.
Полеты проводились в сложных метеорологических условиях.
На выполнения мероприятия боевой подготовки были привлечены экипажи из Твери, Пскова и Брянской области.
Всего было задействовано более 10 самолетов Ил-76.