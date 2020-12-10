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10.12.2020 (19:45)

Стрельбы из РПГ-7 провели гранатометчики ЗВО в Подмосковье

Гранатометчики гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили боевые стрельбы в дневное и ночное время суток с применением модернизированных приборов ночного видения и подсветки шкалы оптического прицела.

Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Военнослужащие выполнили огневые задачи как в наступлении, так и в обороне. При этом они совершенствовали навыки занятия и маскировки огневых позиций и скрытного перемещения на поле боя.

Разведка целей, их классификация, определение дальностей и выбор оптимальных способов поражения велись с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». В ходе выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики продемонстрировали высокую точность поражения мишеней.

Занятия по тактической и огневой подготовке по усложненной программе носили плановый характер. Всего в боевых стрельбах принимали участие свыше 350 военнослужащих, и задействовано порядка 100 единиц вооружения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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