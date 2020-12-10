10.12.2020 (19:30)

Юнармия отметила День Героев Отечества

Итоги Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» подвели в Музее Победы на Поклонной горе. Это произошло в символический День Героев Отечества на Всероссийском патриотическом Форуме.

Работу «Юнармии» оценили на самом высоком уровне - в Год Памяти и Славы Движение признали лидером в конкурсе «Лучших практик-2020». По словам директора департамента по военно-патриотическому воспитанию Главного штаба Антона Кузнецова, в «Юнармии» знают о любви к своей Родине все. Это доказывают популярность и востребованность общественного Движения.

«Больше 730 тысяч активистов сейчас являются активными участниками братства. Юнармейцы задействованы во всех общественно-значимых мероприятиях. Даже во время неблагополучной эпидемиологической обстановки мы не снизили темп. Многое перевели в онлайн формат и стали флагманом по созданию воспитательной среды в виртуальном пространстве. Не забывали и про традиционные коммуникации - занимались волонтерской деятельностью, поддерживали ветеранов, ездили в экспедиции, шли «Дорогой Памяти», рисовали «Граффити Победы», возвращали Героям имена. В, общем, делали все для того, чтобы сохранить историческую память», - пояснил он.

Говорили о патриотизме и вспоминали прославленных сынов Отечества не только в Москве. По всей стране прошли торжественные мероприятия, приуроченные к памятной дате. Горно-Алтайск, Красноярск, Лесосибирск, Хабаровск, Волгоград, Волгодонск, Малгобек, Махачкала, Сочи - география впечатляет. Как и разнообразие форматов – уроки мужества, Вахты Памяти, возложения венков, торжественные шествия и церемонии вступления в ряды Движения.

Так, в Ростовской области Наследники Победырешили оставить послание будущим потомкам и заложили Капсулу времени. Юнармейцы Волгодонска отправили письмо от ветеранов Великой Отечественной войны в 2045 год. В нем сорок фронтовиков обращаются к будущим поколениям с одной единственной просьбой -беречь мирное небо и не допустить повторения войны. Реликвия в латунной капсуле будет храниться у подножия стелы «Слава героям фронта и тыла».

В Красноярском крае юнармеец Сергей Попов из города Бородино составил свое послание сверстникам и землякам – он презентовал собственную выставку, которую посвятил героям Великой Отечественной войны. Подросток своими руками создает реалистичные эпизоды сражений, получаются - настоящие произведения искусства. Для экспозиции выбрали самое символическое в городе место - Дом дружбы народов, чтобы еще раз напомнить зрителям - ценить мирную жизнь.

А в городе воинской? славы Малгобек юнармейцы стали свидетелями исторического события. В День Героя Отечества состоялась официальная церемония переименования улицы Малгобекская. Отныне она будет носить имя Героя Советского Союза летчика-истребителя Валентина Эмирова. В этот же день активисты «Юнармии» торжественно открыли памятник «Неизвестным Героям Отечества». Монумент посвящен воинам-землякам, погибшим в ходе Малгобекской? оборонительной? операции 1942 года. Многие из тех, кто стоял на защите Родины, так и остались неопознанными. Всего в боях за город во время Великой Отечественной войны погибло около 120 тысяч советских солдат и офицеров. В память об их подвиге, ребята возложили цветы к подножию памятника.

В Волгоградской области в День Героев Отечества ряды Движения укрепились новыми участниками. В «Юнармию» прибыло 75 мальчишек и девчонок.

«Ни для кого не секрет, что в детско-юношеское движение приходят активные и целеустремленные ребята. Выбор в пользу «Юнармии» - это всегда осознанный шаг. Мы постарались сделать его еще более памятным – провели церемонию в особый для всей страны день», - рассказал начальник регионального штаба «Юнармии» Волгоградской области Денис Харитонов.

Новобранцы вместе с юнармейцами со стажем возложили цветы к могилам советских воинов на Россошинском военно-мемориальном кладбище. Именно здесь захоронены солдаты, погибшие в ходе боев за Сталинград. В этот же день для ребят развернули интерактивную выставку оружия времен Великой Отечественной войны. Как пояснил Артем Трофимов из юнармейского поискового отряда «Орлята» Котлубанской средней школы, важно не только знать своих Героев, необходимо сберечь и приумножить память о них. Именно поэтому он выбрал поисковое направление, которому теперь посвящает много времени.

«Когда я вижу фотографии фронтовиков, то испытываю гордость за наше Отечество. А еще - ответственность, которая ложится за нас – Наследников Великой Победы. Теперь мы должны быть достойными продолжателями традиций», - поделился Артем Трофимов.

Ближе узнать о жизни героев Великой Отечественной войны теперь можно не только тем, кто занят поисковой работой. Достаточно просто прийти на выставку «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы». Экспозиция фотографий из личных архивов военачальников заработала в Москве, в историческом пространстве атриума Киевского вокзала. Место выбрано не просто так - в 1941-м именно отсюда отправлялись первые эшелоны западного фронта.

«В праздник тех, кто благодаря своему мужеству и профессионализму стал примером для юных патриотов и гордостью своей страны, мы видим, что в нашем Движении нет случайных людей. Ребята-юнармейцы не просто поддержали торжественные мероприятия, они стали активными участниками и организаторами многих акций. Это означает только одно – они действительно помнят и чтят павших на войне и подвиг всего поколения Великой Отечественной. И значит, мы по-прежнему – народ-победитель и одержим еще не одну победу в своей истории», - пояснил исполняющий обязанности начальника Главного штаба генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Оно объединило уже более 730 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.



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