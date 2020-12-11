11.12.2020 (05:00)

Сегодня на кораблях Военно-Морского Флота России отметили День Андреевского флага

11 декабря 2020 года в Военно-Морском Флоте отмечается День Андреевского флага.

321 год назад царь Петр I подписал указ об утверждении Андреевского флага, названного в честь апостола Андрея Первозванного, в качестве главного стяга Российского морского флота. Впервые Андреевский флаг был установлен на корме парусника «Орел».

Вот уже на протяжении более 320 лет Андреевский флаг знаменует непобедимость и непоколебимость русского морского духа. Андреевский флаг –– это символ гордости, мужества и героизма русских моряков, отдавших жизни в морских сражениях во имя победы, славы и независимости Отечества.

Ежедневно ранним утром экипажи сотен кораблей и судов Военно-Морского Флота России от Тихого океана до Балтики, отсчитывая секунды точного времени, приступают к ритуалу подъёма Андреевского флага.

Сегодня, в соответствии с указаниями Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Николая Евменова, на кораблях ВМФ, с учетом профилактических мер, связанных с коронавирусной инфекцией, были организованы торжественные подъемы Военно-Морского Флага, торжественные построения и поздравления личного состава, ветеранов Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота с Днем Андреевского Флага, информирование личного состава, а также награждение лучших военнослужащих по итогам боевой подготовки в 2020 году.

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