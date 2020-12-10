10.12.2020 (19:00)

Военные автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Автошина» в Московском гарнизоне

Военнослужащие 100-й военной автомобильной инспекции (территориальной) провели в Московском гарнизоне профилактическое мероприятие «Автошина».

В связи с ухудшившимися погодными условиями инспекторы на постах в ходе проведения проверок законности эксплуатации транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации обращали особое внимание на применение шин с разным рисунком протектора, их износ и повреждения, а также на наличие шин по сезону.

Кроме того, сотрудники ВАИ проводили беседы с водителями и старшими машин на тему особенностей управления транспортными средствами в условиях неблагоприятной дорожной и климатической обстановки.

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