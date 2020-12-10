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10.12.2020 (19:14)

Командующий танковой армией ЗВО торжественно вручил государственные награды офицерам объединения

В Московской области командующий гвардейской танковой Краснознаменной армией генерал-лейтенант Сергей Кисель вручил более 15 государственных наград офицерам объединения.

За мужество, смелость и отвагу при выполнении служебных обязанностей командир гвардейского мотострелкового Ямпольского полка подполковник Ярослав Гладких был награжден орденом Мужества. Командир отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады полковник Дмитрий Аксенов был награжден орденом «За военные заслуги».

Командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель отметил что военнослужащие, получившие заслуженные награды, являются образцом мужества и воинской доблести. Он поздравил личный состав с высокими наградами, пожелал новых побед, здоровья и удачи.

Вручение государственных наград было приурочено ко Дню Героев Отечества. Всего было награждено более 15 офицеров соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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