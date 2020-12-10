10.12.2020 (19:11)

Более 5 тыс. военнослужащих, призванных осенью 2019 года, уволены в запас из воинских частей ЗВО

Свыше 5 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) из Москвы, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областей, призванных в ходе осеннего призыва 2019 года, уволены в запас по истечении установленных сроков службы.

Увольнения прошли в отдельном гвардейском салютном дивизионе, в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии ЗВО, отдельном комендантском Преображенском полку и мотострелковом Семеновском полку.

Военнослужащие получили индивидуальный рацион питания, вещевое имущество, а также средства индивидуальной защиты (медицинские перчатки, маски и антисептические средства) с расчетом на время пути до места проживания.

Служебный транспорт, на котором военнослужащих доставили на железнодорожные или автомобильные вокзалы, был продезинфицирован специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты танкового объединения ЗВО.

Также военнослужащие, отличившиеся при выполнении задач повседневной деятельности и показавшие высокие результаты в боевой подготовке, получили почётные грамоты и рекомендательные письма для поступления в высшие учебные заведения.

Увольнение военнослужащих ЗВО будет проводится до конца декабря текущего года.

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