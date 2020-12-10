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10.12.2020 (18:54)

Военнослужащие ЗВО возложили цветы на Аллее Героев в Воронеже

Фото Видео

Военнослужащие Воронежского гарнизона Западного военного округа возложили цветы и венки, посвященные Дню Героев Отечества на Алее Героев в Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».

В памятную дату на Алее Героев в Воронеже к подножию мемориала в торжественной обстановке были возложены цветы и венки, командованием общевойсковой армии ЗВО, военнослужащими Военно-воздушной академии, а также представителями ветеранских организаций, органов областной и городской администраций, отдав дань памяти Героям Отечества.

Церемонию завершил торжественный марш роты Почётного караула и военного оркестра Военно-воздушной академии ВКС в составе парадных коробок, представляющих разные рода войск.

Воинская дисциплина и общественный порядок во время проведения торжественной церемонии обеспечивался сотрудниками военной полиции Воронежского гарнизона Западного военного округа.

Всего в торжественной церемонии возложения цветов и венков на Алее Героев в «Музее-Диораме» приняли участие около 500 человек с получасовым промежутком времени для предотвращения распространения вирусных заболеваний.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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