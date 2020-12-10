10.12.2020 (18:30)
В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло очередное заседание учёного совета
В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло очередное заседание Учёного совета.
Заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин в соответствии с приказами Министра обороны Российской Федерации вручил группе офицеров ведомственные награды.
За многолетний, плодотворный труд, большой вклад в подготовку офицерских кадров и связи с 200-летием образования академии, рядулиц из числа профессорско-преподавательского состава были вручены благодарственные письма и грамоты.
В ходе мероприятия, доктор технических наук, профессор Геннадий Разоренов провел презентацию своей книги по механике полета баллистических ракет.
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