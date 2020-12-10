10.12.2020 (18:20)

Чемпионат по армейскому рукопашному бою в мотострелковом полку общевойсковой армии ЗВО открыл 16-кратный чемпион мира по вольной борьбе

Чемпионат по рукопашному бою в мотострелковом полку Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Белгородской области, открыл 16-кратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Чирков.

Перед началом поединков многократный чемпион мира рассказал спортсменам о необходимости здорового образа жизни, похвалил за целеустремлённость, мужество и силу, рассказал о том, как на протяжении почти 60 лет остаётся одним из самых сильных борцов мира в своей весовой категории.

Соревнования проходили по семи весовым категориям, в которых по круговой системе определялись чемпионы и призёры в личном первенстве. Во время турнира военнослужащие показали образцовые навыки как в стойке, так и в партере. В качестве судей и организаторов соревнования выступили Федерация армейского рукопашного боя Белгородской области, Министерство физической культуры и спорта Белгородской области, а также командование части.

Лучшие мастера армейского рукопашного боя представят мотострелковый полк в ходе армейского этапа соревнований, который пройдет в конце текущего года и в нем примут участие около 90 спортсменов общевойскового соединения ЗВО.

Чирков Виктор Михайлович — преподаватель по спорту высшей категории секции вольной борьбы МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики», Мастер спорта международного класса по вольной борьбе, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, мастер спорта по самбо, 40-кратный чемпион России и 16-кратный чемпион мира по вольной борьбе.

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