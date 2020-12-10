10.12.2020 (17:08)

В Военном институте (военных дирижёров) Военного университета состоялось открытое занятие «Работа над полифоническим произведением»

На кафедре фортепиано Военного института (военных дирижёров) Военного университета состоялось открытое индивидуальное занятие преподавателя Сергея Сафиуллина с курсантом первого курса Александром Евграфовым по теме: «Работа над полифоническим произведением». В его ходе осваивались методические основы работы над фортепианным репертуаром, а также навыки самостоятельной работы над полифоническими произведениями И.С. Баха. Преподаватель продемонстрировал возможности интерактивной доски и электронного учебника по дисциплине «Фортепиано», использовал методы разъяснения и исполнительского показа.

Изучение клавирной музыки И.С. Баха на занятиях по дисциплине «Фортепиано» является основой подготовки будущих дирижёров к работе с оркестром. Навыки исполнения полифонии связаны с технологией освоения многоголосной фактуры, с разнообразием смысловых, динамических и тембровых характеристик звука. На занятии большое внимание уделялось вопросам выразительного и точного интонирования тематического материала, особенностям стилистики и интерпретации.

В завершение занятия состоялось обсуждение с участием преподавателей кафедры фортепиано, руководящего состава Института военных дирижёров и начальников кафедр. Выступавшие врио начальника военного института (военных дирижёров) Военного университета полковник Михаил Аргентов, заместитель начальника военного института (военных дирижёров) по учебной и научной работе Военного университета полковник Илья Гарбазей отметили, что занятие проведено на профессиональном уровне.

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