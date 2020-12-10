10.12.2020 (18:05)

Представители Главного командования ВМФ ознакомились с перспективными разработками судостроения в ходе Х Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

Участники делегации Главного командования ВМФ в ходе первого дня работы Х Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который сегодня начал работу в Санкт-Петербурге, ознакомились с перспективными разработками судостроения на специализированной выставке Объединенной судостроительной корпорации, где были представлены модельные образцы судов ледового класса, ледоколов, платформ и подводных аппаратов.

Техника и суда, предназначенные для использования в арктических условиях, модели и описание которых были продемонстрированы участникам форума являются результатом передовой научно-технической мысли проектно-конструкторских бюро, верфей, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию, с которой взаимодействует Минобороны России и Главное командование ВМФ в вопросах надводного и подводного военного кораблестроения и, в частности, строительства кораблей арктической зоны.

В состав делегации Главного командования ВМФ вошли руководители и специалисты органов управления ВМФ, сотрудники Научно-исследовательских институтов Венного учебно-научного центра ВМФ России, представители Центра Русского географического общества при Главном командовании ВМФ.

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