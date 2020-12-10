10.12.2020 (17:55)
В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая 5-летию операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирии
Выставка к пятилетию операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики открылась накануне в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Значительное место в экспозиции отведено трофеям – изъятой у боевиков форме, боеприпасам, оружию, в том числе – холодному. Особый интерес у посетителей выставки вызовут кустарно изготовленные террористами миномёты, винтовки и пусковые установки для неуправляемых реактивных снарядов.
На открытие выставки пришли те, кто принимал непосредственное участие в выполнении специальных задач на территории Сирии.
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