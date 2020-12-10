Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.12.2020 (17:55)

В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая 5-летию операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирии

Выставка к пятилетию операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики открылась накануне в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Значительное место в экспозиции отведено трофеям – изъятой у боевиков форме, боеприпасам, оружию, в том числе – холодному. Особый интерес у посетителей выставки вызовут кустарно изготовленные террористами миномёты, винтовки и пусковые установки для неуправляемых реактивных снарядов.

На открытие выставки пришли те, кто принимал непосредственное участие в выполнении специальных задач на территории Сирии.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Гранатометчики Балтийского флота поразили мишени, имитирующие десант и бронетехнику противника
Корвет «Гремящий» в ходе государственных испытаний поразил ракету-мишень в Балтийском море
Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false