10.12.2020 (17:50)

Гранатометчики Балтийского флота поразили мишени, имитирующие десант и бронетехнику противника

В рамках планового учебно-методического сбора гранатометчики морской пехоты Балтийского флота на полигоне Хмелевка в Калининградской области уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника на побережье Балтийского моря.

В ходе проведения учебных стрельб гранатометчики в составе групп огневой поддержки десантно-штурмовых подразделений морской пехоты уничтожили условное незаконное вооруженное формирование (НВФ), готовящее плацдарм для высадки морского десанта. Гранатометчики организовали засаду на маршруте движения условных боевиков и, подбив головной и замыкающий автомобили, затем ликвидировали заблокированного условного противника. Стрельба производилась из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17, стоящих на вооружении подразделений морских пехотинцев.

Всего в рамках боевых стрельб гранатометчики успешно решили несколько десятков вводных огневых задач со сменой позиций, поразив в общей сложности около 200 мишеней, имитирующих групповые и одиночные цели. В ходе выполнения огневых задач из РПГ-7 и АГС-17 гранатометчики израсходовали около 150 инертных и более 200 боевых гранат.

Боевые стрельбы гранатометчиков соединения морской пехоты Балтийского флота будут проходить на полигоне Хмелевка до конца декабря.

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