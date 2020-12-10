10.12.2020 (17:45)

На Всероссийском фестивале «Катюша» объявлены победители

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе в онлайн-режиме были подведены итоги и названы имена победителей и призеров 15-го Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша-2020».

По понятным причинам, традиционный популярный праздник песни, который проводят Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамент культуры Минобороны России и Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе и который ежегодно собирает сотни талантов со всех уголков России, не удалось провести, как задумывалось, широко, масштабно и во всей красе. Оргкомитет фестиваля принял решение провести все этапы конкурсного состязания в онлайн-режиме.

После первого этапа фестиваля, который проходил в видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округах и на флотах, лучшие по его итогам конкурсанты (а их более 120) представили свои музыкальные номера на втором этапе, который прошел на базе Центрального Дома Российской Армии.

Фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводился в 7 номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Лучшая авторская песня», «Лучшая хореографическая композиция», «Боевая подруга гармонь» и для исполнителей из стран СНГ «Виват, Победа!».

И надо отметить, недостатка в красивых, мастерски исполненных конкурсных номерах не было. Все участники, представляющие практически все регионы страны от Севастополя до Камчатского края, постарались на славу – каждый из видеороликов с конкурсными номерами впечатлил, а некоторые из них даже восхитили членов жюри во главе с директором Департамента культуры Минобороны России Владимиром Буздыганом.

Так, в номинации «Лучшая авторская песня» порадовал представитель Воздушно-десантных войск из Южного военного округа, старшина Александр Сергеев, временно руководящий клубом воинской части. В сопровождении группы «Штурм» он исполнил полную романтики песню «Дорога в облака» и композицию, содержащую монолог фронтовика «Рассказ ветерана». И заслуженно стал победителем. Творческий коллектив «Северное сияние», представляющий Северный флот (г.Северодвинск Архангельской области) с полной романтики песней «Северный край» первенствовал в номинации «Лучший вокальный ансамбль». Не было равных концертному ансамблю Войск и Сил на Северо-Востоке России «Адмиральский час», представляющему Тихоокеанский флот и город Петропавловск-Камчатский, в номинации «Лучший вокально-инструментальный ансамбль». Роскошно звучали в исполнении его солистки популярные песни «Темная ночь» и «Усталая подлодка».

В номинации «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» с песней «Моя Вселенная» подкупил дуэт майора Александра Елизарова и младшего сержанта Екатерины Елизаровой из ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной академия имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г.Сызрань Самарской области). Красивая хореографическая композиция «Майский вальс» в исполнении ансамбля эстрадного танца «Пульс» из Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» решила исход конкурсной борьбы в своей номинации. А в номинации «Боевая подруга – гармонь» жюри решило не определять победителя, присудив третье место прапорщику Юрию Буленко из воинской части 12-го Главного управления Минобороны России (г. Комсомольск-на-Амуре) и дуэту баянистов «Ан-124», представляющему подмосковную воинскую часть ВКС.

Наконец, в номинации «Виват, Победа!» восторженно были встречены выступления концертной группы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь (3 место), вокальной группы из Республики Казахстан (2 место) и победителей – солистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра вооруженных сил Республики Казахстан.

Церемонию подведения итогов фестиваля «Катюша-2020» вели руководитель концертного ансамбля ЦДРА Ксения Белова и солист ансамбля Сергей Гринчук.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице