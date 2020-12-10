10.12.2020 (17:40)

Замкомандующего Северным флотом по тылу принял участие в церемонии открытия памятника оленетранспортным батальонам

В городе-герое Мурманске прошла церемония открытия мемориала в честь подвига бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. В условиях арктического бездорожья эти отряды стали альтернативой механизированному транспорту и внесли большой вклад в успех Петсамо-Киркенесской операции.

Как отметил заместитель командующего Северным флотом по тылу контр-адмирал Дмитрий Украинец, принявший участие в церемонии открытия памятника, «Великая Отечественная была первой войной в истории человечества, которая велась в районах Крайнего Севера в условиях полярной зимы. Болота, непроходимые скалы требовали для выполнения поставленных задач мужества и отваги. Именно северные оленеводы оказались теми людьми, которые стали основой уникального воинского подразделения».

С помощью оленей с линии фронта на территории Мурманской области было эвакуировано более 10 тыс. человек, доставлено на фронт по бездорожью свыше 17 тыс. тонн боеприпасов и военных грузов, вывезено из тундры более 160 вынужденно севших и сбитых самолетов, а также перенаправлено для выполнения боевых заданий более 8 тыс. военнослужащих и партизан, в том числе в тыл врага.

В состав оленетранспортных отрядов входили оленеводы из Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа.

Идея установки мемориала родилась несколько лет назад у представителей саамов — коренного народа Крайнего Севера, живущего на Кольском полуострове. Средства и возможность установки памятника появились недавно — на него был выделен областной грант, а также помогли спонсоры.

Памятник установлен близ здания администрации самого большого — Первомайского округа города Мурманска. Он представляет собой фигуры оленеводов с собакой, двух оленей и нарты. Автор скульптурной композиции — смоленский мастер Игорь Чумаков.

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