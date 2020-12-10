10.12.2020 (17:35)

В канун Дня Героев Отечества около 40 тысяч учащихся военных вузов посмотрели новую киноленту «Подольские курсанты»

В канун Дня Героев Отечества Главное военно-политическое управление ВС РФ совместно с киностудией «Военфильм» провело показы фильма «Подольские курсанты» для курсантов высших военных учебных заведений.

В ходе кинопоказов, прошедших 5-6 декабря, около 40 тысяч учащихся смогли посмотреть военно-историческую картину, которая посвящена подвигу курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года, ставших на Ильинском рубеже непреодолимой преградой на пути многократно превышающих сил захватчиков.

На последний рубеж перед Москвой были направлены около трех с половиной тысяч курсантов двух Подольских училищ и их командиров, более двух с половиной тысяч из которых остались на рубеже навсегда. Курсанты, большинству из которых не было и 20 лет, ценой своей жизни не пустили врага к Москве, и тем самым изменили ход войны.

По мнению организаторов совместной акции, показы правдивых, исторически достоверных фильмов, напоминающих нам о подвигах наших предков будут безусловно способствовать формированию гражданского самосознания военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, сохранению и приумножению патриотических традиций, противодействовать попыткам пересмотра сути и итогов Второй мировой войны.

«История Родины и нашего народа, культурные традиции, а также абсолютно твердая убежденность в том, что наш народ должен свободно жить и развиваться – основополагающие принципы Вооруженных Сил Российской Федерации. В этом, а также в нашей духовности и патриотизме, Российская армия едина с обществом», – сказал начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

«Фильм снимался в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж», основная цель которого – вовлечь в работу над киноэпопеей как можно больше людей, чтобы они своими историческими знаниями, трудом, творческим талантом, материальными ресурсами смогли внести свою посильную лепту в увековечивание памяти подвига Подольских курсантов. Наш долг – рассказать об этом подвиге кинематографическим языком, прежде всего молодежи, курсантам», – добавил генеральный директор студии «ВоенФильм», продюсер и соавтор сценария фильма «Подольские курсанты» Игорь Угольников.

Акция «Ильинский рубеж» стартовала 5 декабря 2020 года и завершится 30 апреля 2021 года. Некоммерческие показы фильма будут организованы во всех высших военных учебных заведениях, на военных базах и других объектах Минобороны России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице