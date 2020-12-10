10.12.2020 (17:25)

Российские военнослужащие подразделений специального назначения посетили Термезский музей археологии в Узбекистане

Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), принимающие участие в совместном тактико-специальном учении со спецназом вооруженный сил Республики Узбекистан, посетили Термезский музей археологии и Музей культуры и истории Сурхандарьинской области Узбекистана.

Российские военнослужащие ознакомились с историей Термеза — одного из древнейших городов планеты, которому более 2,5 тыс. лет. Спецназу ЦВО показали каменные орудия труда, созданные более 40 тыс. лет назад, скульптуры начала первого тысячелетия нашей эры, настенную роспись VIII века и другие экспонаты, рассказывающие об истории области.

К совместному учению привлечены около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Одной из главных задач учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с применением технических средств разведки. Учение завершится 12 декабря.

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