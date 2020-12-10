10.12.2020 (17:10)

Делегация Главного командования ВМФ России приняла участие в пленарном заседании Х Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

По указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова делегация Главного командования Военно-Морского Флота приняла участие открытии и пленарном заседании Х Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который сегодня начал работу в Санкт-Петербурге.

В состав делегации Главного командования ВМФ вошли руководители и специалисты органов управления ВМФ, сотрудники научно-исследовательских институтов Венного учебно-научного центра ВМФ, представители Центра Русского географического общества при Главном командовании Военно-Морского Флота.

В соответствии с программой мероприятия дискуссионную программу форума открыло пленарное заседание «Приоритеты государственной политики в Арктической зоне РФ».

В режиме видеоконференции в обсуждении повестки приняли участие первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, председатель Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Алексей Гвишиани, вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев.

Форум проводится при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России и других профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций, средств массовой информации. Организатором выступает Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников».

«В Х Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит с 10 по 12 декабря в Санкт-Петербурге, принимает участие представительная делегация Военно-Морского Флота, в которую вошли, в частности, специалисты профильных структур Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра, Северного флота», — сообщил накануне главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы готовности Главного командования ВМФ к предстоящему мероприятию.

«Освоение Арктической зоны — приоритетная задача Военно-Морского Флота, базирующаяся на российском историческом прошлом открытий и исследований. ВМФ России сегодня уверенно чувствует себя в Арктике, обеспечивая гарантированную безопасность морехозяйственной и экономической деятельности государства. ВМФ России продолжит развивать свою инфраструктуру в Арктике, участвовать в решении комплекса вопросов арктической стратегии на межведомственном уровне. В последние годы объем комплексных океанографических исследований Арктической зоны вырос в два раза. Результаты регулярных проводимых Военно-Морским Флотом океанографических экспедиций сегодня являются достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению арктических областей, которая была начата первыми отечественными полярными мореплавателями, значительным вкладом в реализацию национальной морской политики в области обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе. Безусловно, что представители ВМФ России внесут важную лепту в работу форума, участвуя в дискуссиях на площадках форума и в обмене опытом на полях мероприятия», — отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов накануне проведения в Санкт-Петербурге Х Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

По словам главнокомандующего ВМФ России, делегация Военно-Морского Флота внесет свой вклад в разработку резолюции, которая станет главным итогом двухдневной работы форума. Документ аккумулирует инициативы и рекомендации, выработанные в ходе проведения форума.

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