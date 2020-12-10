10.12.2020 (16:45)

Корвет «Гремящий» в ходе государственных испытаний поразил ракету-мишень в Балтийском море

В морском полигоне Балтийского флота экипаж новейшего корвета проекта 20385 «Гремящий» успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбы по ракете-мишени.

В соответствии с планом завершающего этапа государственных испытаний корвета «Гремящий» на полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж корабля успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбу зенитным ракетным комплексом морского базирования «Редут», артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по ракете-мишени, имитирующей противокорабельную крылатую ракету условного противника.

В качестве мишени была использована противокорабельная крылатая ракета, выпущенная с ракетного катера Балтийского флота Р-257.

Запущенные с корвета зенитные ракеты и плотный артиллерийский огонь успешно поразили назначенную цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением «противником» средств радиоэлектронного противодействия.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был закрыт для гражданского судоходства. Испытательную ракетную стрельбу обеспечивали более 10 кораблей и судов обеспечения флота, участвующих в перекрытии района стрельб и запуска ракеты-мишени.

Ранее экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провёл артиллерийские стрельбы и торпедные стрельбы.

Корвет «Гремящий» является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

В морских полигонах Балтийского флота на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

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