10.12.2020 (16:30)

Конгрессно-выставочный центр «Патриот» отмечает пятилетие

10 декабря исполнилось пять лет Конгрессно-выставочному центру Министерства обороны Российской Федерации «Патриот».

За это время КВЦ «Патриот» стал одной из ведущих выставочных площадок России и мира для проведения как национальных, так и международных форумов, конгрессов и выставок.

КВЦ «Патриот» образован по инициативе Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и занесён в Книгу рекордов Вооружённых Сил как единственный в стране и первый в мире постоянно действующий выставочный центр инновационного типа, предназначенный для проведения крупных конгрессов и выставок таких, как Международный военно-технический форум «Армия».

В торжественном открытии КВЦ «Патриот» 16 июня 2015 года принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Уверен, что Конгрессно-выставочный центр будет способствовать воспитанию бережного отношения к историческому наследию Родины, повышению авторитета Армии России», — сказал глава военного ведомства в ходе церемонии открытия.

Сегодня КВЦ «Патриот» — это уникальное место для проведения конференций, семинаров, совещаний и встреч на высшем уровне.

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