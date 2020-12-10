10.12.2020 (16:15)

В 2020 году более 70 военнослужащих в Новосибирске получили жилищные субсидии

Более 70 военнослужащих в Новосибирске обеспечены постоянными жилыми помещениями путем перечисления жилищной субсидии в 2020 году. Сотрудники 2-го отдела (г. Новосибирск) ФГКУ «Центррегионжильё» подвели итоги работы за 2020 год.

Как отметила начальник 2-го отдела ФГКУ «Центррегионжильё» Зинаида Черных, в 2020 году постоянными жилыми помещениями путем перечисления жилищной субсидии обеспечено 78 военнослужащих, в том числе 20 многодетных семей. Средняя сумма жилищной субсидии составила 8,8 млн рублей. Максимальная сумма выплаты — около 15,5 млн. рублей (военнослужащий с составом семьи шесть человек и право на дополнительную площадь). Кроме того, готовым жильем (квартирой) на основании решений о предоставлении жилых помещений в собственность бесплатно обеспечены два военнослужащих (предоставлены квартиры в Санкт-Петербурге и Балашихе Московской области).

Всего с момента выдачи военнослужащим жилищной субсидии, начиная с сентября 2014 года, 2-м отделом (г. Новосибирск) ФГКУ «Центррегионжильё» предоставлены выплаты 1206 военнослужащим (гражданам, уволенным с военной службы), в том числе 166 многодетным семьям.

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