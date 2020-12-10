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10.12.2020 (16:00)

В Тульском соединении ВДВ прошел чемпионат по самбо

В Тульском воздушно-десантном соединении состоялся чемпионат по самбо.  В нем приняли участие 70 лучших самбистов соединения, в том числе из воинских частей, дислоцированных в Московской, Рязанской и Тульской областях.

В ходе соревнования военнослужащие проявили волю к победе и сильный дух, недаром легендарный командующий Воздушно-десантными войсками генерал армии Василий Маргелов учил своих подчиненных: «Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай!».

В итоге победили десантники из Тулы, команда парашютно-десантного полка соединения заняла первое место в командном зачете. Среди батальонов лучшим стал батальон материального обеспечения соединения, среди рот – рота радиационной, химической и биологической защиты соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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