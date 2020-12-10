10.12.2020 (15:30)

В Амурском объединении ВВО вакцинированы от коронавирусной инфекции первые 100 военных врачей и военнослужащих

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Приамурья, началась вакцинация военнослужащих и военных врачей от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Первыми были привиты около 100 медицинских специалистов и командный состав объединения. Процедура прошла в поликлинике военного госпиталя.

Вакцинация военнослужащих проводилась отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). Прививание было осуществлено внутримышечно с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины. В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлен контроль состояния их здоровья.

Вакцинация будет проводиться планово, по мере поступления препарата. Особое внимание будет уделено медицинским специалистам, военнослужащим, в обязанности которых входят частые командировки, и другим категориям в соответствии с рекомендациями военных врачей.

В настоящее время в соединениях и воинских частях ВВО приняты все необходимые меры для защиты от вирусных заболеваний. На контрольно-пропускных пунктах выставлены контрольные медицинские посты, военнослужащим несколько раз в день измеряется температура и проводится контроль состояния их здоровья. Усилены меры дезинфекции и проветривания помещений. Повсеместно используются медицинские маски.

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