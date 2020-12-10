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10.12.2020 (15:15)

Молодые летчики и штурманы дальней авиации ВКС выполнили ночные полеты в Саратовской области

Молодые летчики и штурманы соединения дальней авиации ВКС в Саратовской области выполнили первые в новом учебном году ночные полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС.

Учебно-тренировочные полеты проходили под контролем опытных инструкторов.

Экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами при ограниченной видимости в темное время суток.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено около 10 вылетов, задействовано семь единиц авиационной техники, а также 12 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация
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