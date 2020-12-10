10.12.2020 (15:15)
Молодые летчики и штурманы дальней авиации ВКС выполнили ночные полеты в Саратовской области
Молодые летчики и штурманы соединения дальней авиации ВКС в Саратовской области выполнили первые в новом учебном году ночные полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС.
Учебно-тренировочные полеты проходили под контролем опытных инструкторов.
Экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами при ограниченной видимости в темное время суток.
На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
Всего за летную смену было совершено около 10 вылетов, задействовано семь единиц авиационной техники, а также 12 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.