10.12.2020 (14:30)
Военнослужащие объединения ПВО-ПРО ВКС приступили к сдаче физподготовки
В управлении 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил особого назначения начались контрольные занятия по физической подготовке за четвертый квартал 2020 учебного года.
Офицеры армии сдавали упражнения на силу, быстроту и выносливость. Каждое упражнение различалось в зависимости от особенностей военно-профессиональной деятельности, возрастной группы и пола. Оценка осуществляется исходя из набранной в результате выполнения упражнений суммы баллов.
Военнослужащие, выполнившие нормативы на высший квалификационный или 1-3 уровень, будут получать денежную надбавку в размере до 70 процентов.
В первый день в мероприятии приняли участие более 70 военнослужащих. Проверка продлится до 10 декабря.
Такие мероприятия проводятся ежеквартально и служат для определения уровня и оценки состояния физической подготовленности военнослужащих.
В течение декабря контрольные занятия пройдут во всех соединениях и воинских частях армии.