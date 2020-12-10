10.12.2020 (14:30)

Военнослужащие объединения ПВО-ПРО ВКС приступили к сдаче физподготовки

В управлении 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил особого назначения начались контрольные занятия по физической подготовке за четвертый квартал 2020 учебного года.

Офицеры армии сдавали упражнения на силу, быстроту и выносливость. Каждое упражнение различалось в зависимости от особенностей военно-профессиональной деятельности, возрастной группы и пола. Оценка осуществляется исходя из набранной в результате выполнения упражнений суммы баллов.

Военнослужащие, выполнившие нормативы на высший квалификационный или 1-3 уровень, будут получать денежную надбавку в размере до 70 процентов.

В первый день в мероприятии приняли участие более 70 военнослужащих. Проверка продлится до 10 декабря.

Такие мероприятия проводятся ежеквартально и служат для определения уровня и оценки состояния физической подготовленности военнослужащих.

В течение декабря контрольные занятия пройдут во всех соединениях и воинских частях армии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице