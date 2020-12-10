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10.12.2020 (14:30)

Военнослужащие объединения ПВО-ПРО ВКС приступили к сдаче физподготовки

В управлении 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил особого назначения начались контрольные занятия по физической подготовке за четвертый квартал 2020 учебного года.

Офицеры армии сдавали упражнения на силу, быстроту и выносливость. Каждое упражнение различалось в зависимости от особенностей военно-профессиональной деятельности, возрастной группы и пола. Оценка осуществляется исходя из набранной в результате выполнения упражнений суммы баллов. 

Военнослужащие, выполнившие нормативы на высший квалификационный или 1-3 уровень, будут получать денежную надбавку в размере до 70 процентов.

В первый день в мероприятии приняли участие более 70 военнослужащих. Проверка продлится до 10 декабря.

Такие мероприятия проводятся ежеквартально и служат для определения уровня и оценки состояния физической подготовленности военнослужащих.

В течение декабря контрольные занятия пройдут во всех соединениях и воинских частях армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , ПРО
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