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10.12.2020 (13:30)

Новое подразделение специального назначения сформировано в Сибири

В 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) сформировано новое подразделение специального назначения. 

На вооружение в подразделение уже поступила военная техника: бронеавтомобили «Тайфун-К», грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал», стрелковое оружие.

Подразделение спецназа создано в интересах командования объединения. Основной задачей является проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника для вскрытия его стратегически важных объектов.

В настоящее время новое подразделение приступило к боевой подготовке.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
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