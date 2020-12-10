10.12.2020 (12:30)

Командный состав российской авиабазы Кант в Киргизии отработал элементы пилотирования штурмовиков Су-25 на малых и предельно малых высотах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командный состав российской авиабазы Кант в Киргизии отработал элементы пилотирования штурмовиков Су-25 на малых и предельно малых высотах

Командный состав объединенной российской военной базы Кант в Киргизии в рамках командирских полетов, которые открыли новый учебный период, отработал элементы пилотирования штурмовиков Су-25 на малых и предельно малых высотах.

В ходе полетной программы за штурвалами Су-25 находились летчики-инструкторы из числа командного состава авиабазы. Экипажи штурмовиков выполнили программу полетов на малых и предельно малых высотах, не превышающих 1000 метров, отработали поиск и заход на наземные цели, скрытые в горных ущельях.

Основная задача командирских полетов — выработка единой методики подготовки личного состава для повышения классной квалификации летного состава и постановки в строй молодых пилотов. В рамках программы командирских полетов летчики совершенствовали навыки пилотирования на высотах от 50 до 6000 метров, а также взлет и заход на посадку по приборам с применением посадочных систем в условиях горной местности.

В командирских полетах было задействовано шесть штурмовиков Су-25 и около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

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