10.12.2020 (13:15)

В Красноярском крае подразделения РХБ защиты 12-го Главного управления Минобороны РФ выполняют мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на сборном пункте

В Красноярском крае подразделения РХБ защиты 12-го Главного управления Минобороны РФ выполняют мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на сборном пункте в ходе призыва нового пополнения в ряды Вооруженных Сил.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 2020 года №581, а также в соответствии с приказом Министра обороны РФ №495 от 30 сентября 2020 г. «О призыве в октябре – декабре 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», в военных комиссариатах совместно с органами местного самоуправления организовано проведение призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в октябре – декабре 2020 г., но в связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации подразделения РХБ защиты, в том числе и 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации проводят дезинфекцию сборного пункта Красноярского края.

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции военнослужащие подразделения РХБ защиты 12-го Главного управления проводят обеззараживание дезинфицирующим раствором прилегающие территории, помещения общего пользования, складские помещения и дороги на объектах сборного пункта.

На сборном пункте в первую очередь выполняются следующие мероприятия: на контрольно – пропускном пункте бесконтактная термометрия, проверяются наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания (медицинские маски), а также проводится дезинфекция рук антисептическими средствами.

Для выполнения задач используется специальная техника АРС-14,

а также автономные приборы специальной обработки АПСО. За короткий срок подразделением РХБ защиты 12-го Главного управления обработало более 32000 м2 территории и внутренних площадей объектов сборного пункта.

В ходе выполнения поставленных задач военнослужащие подразделения РХБ защиты 12-го Главного управления получают колоссальный практический опыт проведения специальной обработки объектов в борьбе с COVID-19.

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