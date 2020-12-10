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10.12.2020 (14:15)

Армейский лыжник занял призовое место в спринте свободным стилем на этапе Континентального Кубка в Швейцарии

В швейцарском Гомсе в рамках Кубка Центральной Европы ФИС прошел спринт свободным стилем, принесший армейскому спортсмену Александру Терентьеву серебряную награду.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Самара) Александр Терентьев занял второе место по результатам спринтерского забега свободным стилем на Кубке Центральной Европы ФИС в Швейцарии.

Победу одержал еще один россиянин Артем Мальцев. На третью ступень пьедестала почета поднялся швейцарец Яник Рейбли.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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