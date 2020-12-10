10.12.2020 (12:15)

Армейские конькобежцы завоевали семь наград на старте всероссийских соревнований в Челябинске

В Челябинске проходят традиционные всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы ледового дворца «Уральская молния». Итогом первого состязательного дня для армейских спортсменов стали две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

Руслан Мурашов с результатом 35,15 секунды первенствовал на дистанции 500 м в рамках первого дня соревнований. Вторым, показав время 35,23 секунды, финишировал Павел Кулижников. Виктор Муштаков пробежал дистанцию за 35,38 секунды и замкнул тройку лидеров.

Дарья Качанова стала на аналогичной дистанции второй среди женщин. Армейская спортсменка преодолела 500-метровку за 38,64 секунды, уступив лишь Ангелине Голиковой (38,31 секунды). Замкнула тройку лидеров Ольга Фаткулина, показавшая время 38,79 секунды.

На дистанции 3000 м второй результат — 4 минуты 12,96 секунды — продемонстрировала Елизавета Голубева (Казелина). Первенствовала Евгения Лаленкова — 4 минуты 8,23 секунды. Елена Еранина показала результат в 4 минуты 19,07 секунды.

В забеге на 5000 м в Челябинске весь пьедестал почета заняли армейские спортсмены. Данила Семериков оказался быстрее всех — 6 минут 25,78 секунды. С минимальным отставанием в 0,01 секунды финишировал Сергей Трофимов (6 минут 25,79 секунды). А замкнул тройку лидеров с результатом 6 минут 30,36 секунды старший лейтенант Руслан Захаров.

9 декабря были разыграны награды на дистанции 1000 м (мужчины и женщины), а также прошли командные гонки (мужчины и женщины). Турнир завершится сегодня.

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