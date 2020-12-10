10.12.2020 (11:45)

В Дагестане прошли практические занятия с минометными подразделениями полка морской пехоты Каспийской флотилии

На полигоне Аданак в Дагестане прошли практические занятия с минометными подразделениями полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Расчеты 120-мм миномётов «Сани» изучили особенности применения вооружения и военной техники в условиях горной местности, порядок подготовки, маскировки и организации боевого охранения своих огневых позиций.

В ходе практических действий военнослужащие совершенствовали навыки приведения миномётов в боевое и походное положение с выполнением нормативов по команде «К бою» и «Отбой». Также артиллеристы отрабатывали слаженность и быстроту действий расчётов в ходе ведения огня, наведения на цель по координатам и при изменении установок для стрельбы в зависимости от характера цели. Кроме того, миномётчики отработали ряд нормативов по разведке целей, смене огневых позиций и провели контрогневые маневры.

На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб с закрытых огневых позиций по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям на дальностях от 800 м до 4 км. Всего в ходе занятий было использовано более 300 осколочно-фугасных мин 120-мм калибра.

В новом периоде обучения лучшим миномётным подразделениям морской пехоты Каспийской флотилии предстоит продемонстрировать полученные знания во время отборочного окружного этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня», а также принять участие в тактических учениях с боевой стрельбой в составе батальонных тактических групп.

Всего в практических занятиях с боевой стрельбой приняли участие свыше 400 военнослужащих подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, было задействовано более 150 единиц артиллерийского вооружения и техники.

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