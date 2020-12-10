10.12.2020 (11:30)

В Южном военном округе объявлен конкурс на лучшее подразделение подготовки военнослужащих молодого пополнения

В Южном военном округе (ЮВО) объявлен конкурс на лучшее подразделение подготовки военнослужащих молодого пополнения. По инициативе командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова будет оценен уровень обученности новобранцев из состава учебных подразделений по результатам нормативов одиночной подготовки военнослужащих.

Всего в ЮВО в рамках осеннего призыва создано 250 подразделений общей численностью более 12,5 тыс. человек, которые в настоящее время проходят интенсивное обучение по таким дисциплинам, как огневая, физическая, тактическая, строевая подготовка, а также организовано изучение основных законов Российской Федерации и общевоинских уставов ВС РФ.

«Конкурс на лучшее подразделение молодого пополнения способствует повышению качества одиночной подготовки новобранцев и позволяет нам оценить методически подготовленных офицеров и сержантов, назначенных командирами данных подразделений», – подчеркнул командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

Экспериментальный курс подготовки молодого пополнения в войсках ЮВО включает начальную, общевойсковую и одиночную подготовку военнослужащих, спланированный на период 38 суток. По окончании курса военнослужащие распределяются в боевые подразделения и приступают к проведению занятий в составе отделений, расчетов и экипажей.

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