10.12.2020 (08:00)

В Амурском соединении материально-технического обеспечения ВВО отметили 10-ю годовщину со дня образования

Личный состав соединения материального обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Амурской области, отметил первую юбилейную 10-ю годовщину со дня образования воинской части. На территории соединения был организован праздничный митинг, концерт творческих коллективов подразделений и военная реконструкция боя Великой Отечественной войны.

Мероприятие началось с выноса Боевого Знамени части. В ходе митинга командир соединения полковник Николай Пономарёв поздравил личный состав с Днём основания части. Поздравления также прозвучали от приглашенных ветеранов военной службы и представителей общественности. Наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены ведомственные награды и грамоты.

В ходе организованной совместно с общественной организацией «МотоПатриот» реконструкции боя был разыгран эпизод взятия здания в Сталинграде штурмовым подразделением Красной армии и пленение немецких-фашистских артиллерийских корректировщиков. Военные реконструкторы совместно с профессиональными постановщиками зрелищных боев Великой Отечественной войны показали военнослужащим и членам их семей все трудности зимнего боя в городских условиях. Реконструкторы использовали значительное количество пиротехнических средств, боевое охолощенное оружие, а также форму солдат и офицеров военного времени.

Завершились мероприятия праздничным обедом, в ходе которого для военнослужащих срочной службы повара приготовили блюда различных национальных кухонь России.

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