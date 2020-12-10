10.12.2020 (11:00)

Музей «Дорога памяти» признан лучшим образовательным проектом года

Музейный комплекс «Дорога памяти», открытый в этом году в подмосковном парке «Патриот», получил национальную премию «Победа» в номинации «Образовательный проект года».

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков вручил награду заместителю директора Центрального музея Вооруженных Сил РФ Евгении Гладких.

Музей «Дорога памяти» является частью храмового комплекса, возведённого военными строителями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В музее размещены исторические экспонаты времен войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ.

Центральное место занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти» – база данных обо всех участниках Великой Отечественной войны. Она объединила более 30 миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников войны.

Благодаря современным технологиям, применённым при создании иммерсивных залов, посетители погружаются в обстановку ключевых этапов войны. Главная задача музейного комплекса - увековечить имена солдат, офицеров, тружеников тыла, партизан, всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Каждый может найти в базе данных музея своего родственника, сражавшегося за Родину. Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15 тыс. гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира.

«Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных сил России были открыты 22 июня 2020 года в присутствии Президента РФ Владимира Путина, Министра обороны страны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Со времени открытия музейный комплекс посетили свыше 600 тысяч человек.

В памятные даты на площади у музея проводятся военно-исторические реконструкции сражений ключевых сражений под Москвой в 1941 году.

Всероссийский патриотический форум проходит с 9 по 11 декабря в онлайн-формате. В нем принимают участие более 3 тысяч человек из всех регионов страны. Премия «Победа» вручается в 11 номинациях. Ее номинантами стали 47 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров.

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