10.12.2020 (10:45)
В Самарской области с почестями перезахоронили двух красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну
В Самарской области с почестями перезахоронили останки двух красноармейцев 120-й отдельной стрелковой бригады Абызова Ивана Никитовича и его боевого товарища - неизвестного солдата, погибших в Великую Отечественную войну.
Церемония перезахоронения прошла на городском кладбище города Чапаевск (Самарская область) с отданием воинских почестей и оружейным салютом.
Останки были обнаружены поисковиками в Темкинском районе Смоленской области. Вместе с останками бойцов был обнаружен солдатский медальон, в котором сохранилась записка с личными данными красноармейца: Абызов Иван Никитович – 1903 года рождения, г. Чапаевск Куйбышевской области, село Губащево. В связи с тем, что Абызов И.Н. был найден в одной воронке со своим боевым товарищем - неизвестным солдатом, их перезахоронили в одной могиле.
В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар города Чапаевск Олег Дымов, военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, жители и гости города Чапаевск.