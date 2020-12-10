10.12.2020 (10:45)

В Самарской области с почестями перезахоронили двух красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Самарской области с почестями перезахоронили двух красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну

В Самарской области с почестями перезахоронили останки двух красноармейцев 120-й отдельной стрелковой бригады Абызова Ивана Никитовича и его боевого товарища - неизвестного солдата, погибших в Великую Отечественную войну.

Церемония перезахоронения прошла на городском кладбище города Чапаевск (Самарская область) с отданием воинских почестей и оружейным салютом.

Останки были обнаружены поисковиками в Темкинском районе Смоленской области. Вместе с останками бойцов был обнаружен солдатский медальон, в котором сохранилась записка с личными данными красноармейца: Абызов Иван Никитович – 1903 года рождения, г. Чапаевск Куйбышевской области, село Губащево. В связи с тем, что Абызов И.Н. был найден в одной воронке со своим боевым товарищем - неизвестным солдатом, их перезахоронили в одной могиле.

В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар города Чапаевск Олег Дымов, военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, жители и гости города Чапаевск.

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