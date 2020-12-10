Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.12.2020 (10:45)

В Самарской области с почестями перезахоронили двух красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну

Фото Видео

В Самарской области с почестями перезахоронили останки двух красноармейцев 120-й отдельной стрелковой бригады Абызова Ивана Никитовича и его боевого товарища - неизвестного солдата, погибших в Великую Отечественную войну.

Церемония перезахоронения прошла на городском кладбище города Чапаевск (Самарская область) с отданием воинских почестей и оружейным салютом.

Останки были обнаружены поисковиками в Темкинском районе Смоленской области. Вместе с останками бойцов был обнаружен солдатский медальон, в котором сохранилась записка с личными данными красноармейца: Абызов Иван Никитович – 1903 года рождения, г. Чапаевск Куйбышевской области, село Губащево. В связи с тем, что Абызов И.Н. был найден в одной воронке со своим боевым товарищем - неизвестным солдатом, их перезахоронили в одной могиле.

В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар города Чапаевск Олег Дымов, военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, жители и гости города Чапаевск.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Омское ракетное объединение прибыли более 1700 призывников
В Хакасии прошла церемония возложения цветов в могиле Героя России Игоря Ахпашева
Церемония возложения цветов к обелиску Героя Советского Союза Василия Колонова прошла в Челябинской области
Памятные мероприятия прошли в челябинском филиале Военно-воздушной академии в День героев Отечества

Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false